На Украине предупредили США о «вытирании ног» Россией

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов предупредил, что в случае потери контроля США над Украиной Россия будет «вытирать ноги» о Вашингтон. Он написал об этом в своей колонке для издания «Главред».

Так он прокомментировал законопроект конгрессменов, которые предлагают признать Украину «страной НАТО+».

«Штаты не могут уступить Украину России и проиграть ее. Сегодня война с Россией — это уже не наша борьба, а борьба США за свой мировой престиж. Если Штаты проиграют Украину, они предстанут никем, а Россия будет вытирать об них ноги, тыкать пальцем и смеяться», — высказался Жданов.

По его словам, для Вашингтона также крайне важно, чтобы Украина осталась в их сфере влияния, а не вернулась под контроль России. «Соответственно, если, к примеру, Россия пойдет войной на Украину, США дадут нам технику, вооружение и боеприпасы — они не позволят нам проиграть», — предположил полковник.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Россия якобы хочет сфабриковать повод для «вторжения» на Украину. По его словам, это может быть обвинение «в подготовке нападения на российские силы на востоке Украины».