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СБУ начала расследование хакерской атаки на правительственные сайты

Служба безопасности Украины сообщила о расследовании хакерской атаки на министерства

Фото: Steve Marcus / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование хакерской атаки на правительственные сайты, передает «Интерфакс — Украина».

В пресс-службе СБУ сообщили, что в ночь на 14 января была совершена атака на ряд правительственных ресурсов, в том числе МИД и министерства образования. Утечки персональных данных в результате взлома не было. Чтобы предотвратить распространение атаки, временно приостановлена работа некоторых других правительственных сайтов.

«Служба безопасности Украины и Госспецсвязи совместно с соответствующими органами государственной власти занимаются расследованием инцидента и собирают цифровые доказательства. Большая часть пострадавших государственных ресурсов уже восстановлена, другие будут доступны в ближайшее время», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на сайтах Минобра и МИД Украины были размещены угрозы на трех языках.

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София Сарджвеладзе
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