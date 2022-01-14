Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование хакерской атаки на правительственные сайты, передает «Интерфакс — Украина».

В пресс-службе СБУ сообщили, что в ночь на 14 января была совершена атака на ряд правительственных ресурсов, в том числе МИД и министерства образования. Утечки персональных данных в результате взлома не было. Чтобы предотвратить распространение атаки, временно приостановлена работа некоторых других правительственных сайтов.

«Служба безопасности Украины и Госспецсвязи совместно с соответствующими органами государственной власти занимаются расследованием инцидента и собирают цифровые доказательства. Большая часть пострадавших государственных ресурсов уже восстановлена, другие будут доступны в ближайшее время», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на сайтах Минобра и МИД Украины были размещены угрозы на трех языках.