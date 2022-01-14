Хакеры парализовали сразу несколько правительственных сайтов Украины

Хакеры в ночь на 14 января парализовали работу сразу нескольких правительственных сайтов Украины, пишет «Страна.ua».

Недоступны ресурсы кабмина, министерств иностранных дел, образования, спорта, энергетики, аграрной политики, госслужбы по чрезвычайным ситуациям. На сайтах Минобра и МИД размещены угрозы на трех языках, а также значки с перечеркнутыми гербом, флагом, картой Украины и свиньей.

Официальный представитель МИД Олег Николенко сообщил, что «специалисты уже занимаются возобновлением работы IТ-систем».

Ранее сообщалось о взломе сайта Министерства образования и науки Украины и размещенном там послании с угрозами.

В июле хакеры создали фальшивый сайт президента Владимира Зеленского и распространяли с него вирусы.