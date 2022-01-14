Хакеры взломали сайт Минобрнауки Украины и разместили там «свинью»

Неизвестные хакеры взломали сайт Министерства образования и науки Украины и разместили на нем послание с угрозами на русском, польском и украинском языках. Об этом сообщает «Страна.ua».

Сейчас доступ к порталу министерства временно заблокирован. При этом, как отмечает издание, сразу после взлома там появились значки с перечеркнутыми гербом, флагом и картой Украины, а также свиньей. «Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно», — говорилось на сайте Минобрнауки.

Свой поступок киберпреступники объяснили местью за историческое прошлое страны, а также призвали граждан «ждать худшего». «Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за Организацию украинских националистов, за Украинскую повстанческую армию (ОУН и УПА, обе запрещены в России), за Галицию, за Полесье и за исторические земли», — заявили хакеры.

Представители министерства уже отреагировали на хакерскую атаку. Они указали, что взлом произошел в ночь с 13 на 14 января и пообещали подключить к расследованию инцидента киберполицию. «Пока продолжается работа по устранению неисправности», — говорится на странице ведомства в Facebook.

Ранее стало известно, что хакеры создали поддельный сайт президента Украины Владимира Зеленского и начали рассылать с него вирусы для хищения документов. Преступники отправляли своим жертвам письма со ссылкой на раздел вакантных должностей в Офисе главы государства. Под видом документа о наличии «высокооплачиваемых позиций» на устройство загружалось вредоносное ПО.