Стало известно о слежке спецслужб за канцлером Германии и отчетах в КГБ

В 1980-х годах во время посещения нынешним канцлером Германии Олафом Шольцом ГДР, за ним следили местные спецслужбы, а некоторые отчеты по результатам слежки направлялись в СССР. Об этом стало известно газете Bild из документов Федерального архива ФРГ.

В то время Шольц был заместителем председателя молодежного крыла Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — Jusos — и неоднократно совершал поездки в Восточную Германию по приглашению молодежных организаций. Слежку за ним и другими членами делегации вели сотрудники Министерства государственной безопасности ГДР (Stasi, или Штази по-русски).

По данным издания, в период с 1978 по 1987 год имя Шольца фигурировало в донесениях как минимум 19 раз. Сотрудница Федерального архива Даниэла Мюнкель подтвердила газете, что главное управление Штази отвечало за приезжающие в ГДР делегации западных политиков. Сотрудники спецслужбы собирали информацию о деятельности Jusos, течениях и конфликтах внутри этого крыла СДПГ. Некоторые отчеты разведки ГДР о Шольце пересылались в СССР, а точнее, в Комитет государственной безопасности (КГБ).

Мюнкель пояснила, что СССР активно интересовался политической ситуацией и расстановкой сил в ФРГ, в том числе и молодыми социалистами, поэтому передача отчетов разведки Москве не была редкостью. Издание также сообщает, что многие документы внешней разведки ГДР были уничтожены в 1989-1990 годах перед объединением Германии. При этом они могли сохраниться в архивах КГБ.

Ранее стало известно, что новый канцлер ФРГ Олаф Шольц надеется в ближайшее время встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Глава правительства Германии захотел взять выстраивание отношений с Москвой под свой личный контроль. При этом он рассчитывает, что сможет положить «новое начало» диалогу с российскими властями, в том числе по таким вопросам, как ситуация вокруг Украины и поставки газа.