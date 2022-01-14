Летевший из Алма-Аты в Москву самолет пошел на второй круг при посадке

Самолет, летевший из Алма-Аты в Москву, пошел на второй круг при посадке в аэропорту Шереметьево по техническим причинам. Об этом сообщает ТАСС.

По данным экстренных служб, воздушное судно Airbus A-321 сделало одну петлю недалеко от авиагавани, а также два круга в зоне ожидания перед приземлением.

Позже представители аэропорта заявили, что самолет совершил посадку в штатном режиме.

Ранее, 14 января, российский самолет, следовавший по маршруту Сочи — Москва, был вынужден прервать полет из-за больного ребенка. Во время набора высоты девочка резко почувствовала недомогание. Члены экипажа обеспечили малолетнего пассажира кислородной маской, а командир воздушного судна принял решение сесть в аэропорту Краснодара.