Летевший в Москву самолет экстренно прервал полет из-за больного ребенка

Российский самолет совершил экстренную посадку в другом городе из-за плохого самочувствия полуторагодовалого пассажира. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что рейс, летевший по маршруту Сочи — Москва, был вынужден прервать полет из-за больного ребенка. По данным Telegram-канала Kub Mash, во время набора высоты девочка резко почувствовала недомогание — у нее начались судороги. Бортпроводники обеспечили малолетнего пассажира кислородной маской, а командир воздушного судна принял решение сесть в аэропорту Краснодара.

Также уточнялось, что в аэропорту ребенка уже ждала бригада скорой помощи. В сопровождении родителей девочку доставили в больницу, ее жизни ничего не угрожает.

Ранее в январе вылетевший в Санкт-Петербург российский пассажирский самолет экстренно вернулся в Екатеринбург из-за неисправности на борту. Сообщалось, что после взлета сработала сигнализация незакрытия створок шасси.