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Летевший в Москву самолет экстренно прервал полет из-за больного ребенка

Самолет экстренно сел в Краснодаре из-за недомогания полуторагодовалой девочки

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российский самолет совершил экстренную посадку в другом городе из-за плохого самочувствия полуторагодовалого пассажира. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что рейс, летевший по маршруту СочиМосква, был вынужден прервать полет из-за больного ребенка. По данным Telegram-канала Kub Mash, во время набора высоты девочка резко почувствовала недомогание — у нее начались судороги. Бортпроводники обеспечили малолетнего пассажира кислородной маской, а командир воздушного судна принял решение сесть в аэропорту Краснодара.

Также уточнялось, что в аэропорту ребенка уже ждала бригада скорой помощи. В сопровождении родителей девочку доставили в больницу, ее жизни ничего не угрожает.

Ранее в январе вылетевший в Санкт-Петербург российский пассажирский самолет экстренно вернулся в Екатеринбург из-за неисправности на борту. Сообщалось, что после взлета сработала сигнализация незакрытия створок шасси.

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Дарья Рыбак
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