Российский самолет экстренно вернулся в пункт вылета из-за неисправности

Вылетевший в Санкт-Петербург российский пассажирский самолет экстренно вернулся в Екатеринбург из-за неисправности на борту. Об этом пишет «Интерфакс».

Сообщается, что на борту самолета Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» после взлета сработала сигнализация незакрытия створок шасси. Капитан воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт Кольцово.

По информации пресс-службы перевозчика, в настоящий момент самолет готовится к посадке. Пассажиры лайнера будут отправлены в пункт назначения на резервном воздушном судне.

Ранее в январе самолет Boeing-777, вылетевший из Москвы в Хабаровск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности двигателя. Посадка прошла в штатном режиме, о пострадавших не сообщалось.