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Российский самолет экстренно вернулся в пункт вылета из-за неисправности

Самолет «Уральских авиалиний» вернулся в Екатеринбург из-за незакрытия створок шасси

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вылетевший в Санкт-Петербург российский пассажирский самолет экстренно вернулся в Екатеринбург из-за неисправности на борту. Об этом пишет «Интерфакс».

Сообщается, что на борту самолета Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» после взлета сработала сигнализация незакрытия створок шасси. Капитан воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт Кольцово.

По информации пресс-службы перевозчика, в настоящий момент самолет готовится к посадке. Пассажиры лайнера будут отправлены в пункт назначения на резервном воздушном судне.

Ранее в январе самолет Boeing-777, вылетевший из Москвы в Хабаровск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности двигателя. Посадка прошла в штатном режиме, о пострадавших не сообщалось.

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Дарья Рыбак
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