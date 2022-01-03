Пассажирский авиалайнер вернулся в Шереметьево из-за сигнала об отказе двигателя

Самолет Boeing-777, вылетевший из Москвы в Хабаровск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за сработавшего датчика о неисправности двигателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет. Причина срабатывания сигнализации устанавливается.

В декабре самолет компании NordWind, следовавший рейсом Москва — Краснодар, экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево из-за сбоя в системе герметизации. Авиалайнер приземлился примерно через час после взлета.