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Пассажирский авиалайнер вернулся в Шереметьево из-за сигнала об отказе двигателя

Boeing-777 вернулся в аэропорт Шереметьево из-за сигнализации о неисправности двигателя

Самолет Boeing-777, вылетевший из Москвы в Хабаровск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за сработавшего датчика о неисправности двигателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет. Причина срабатывания сигнализации устанавливается.

В декабре самолет компании NordWind, следовавший рейсом Москва — Краснодар, экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево из-за сбоя в системе герметизации. Авиалайнер приземлился примерно через час после взлета.

Марина Совина
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