Канцлер Германии отреагировал на данные о слежке спецслужб за ним

Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на архивные данные о слежке за ним спецслужб ГДР в 1980-х годах. Об этом пишет Bild.

По словам политика, ему было известно о наблюдении. «Конечно, я знаю, что за мной тоже шпионили. Это нехорошо, но так оно и есть», — сказал канцлер ФРГ.

Ранее газета Bild со ссылкой на документы Федерального архива ФРГ сообщила, что в 1980-х годах во время посещения Шольцом ГДР, за ним следили местные спецслужбы, а некоторые отчеты по результатам слежки направлялись в КГБ СССР. Сотрудница архива Даниэла Мюнкель пояснила, СССР активно интересовался политической ситуацией и расстановкой сил в ФРГ, поэтому передача отчетов разведки Москве не была редкостью. Издание также сообщает, что многие документы внешней разведки ГДР могли сохраниться в архивах КГБ.