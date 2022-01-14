Названо последствие разногласий США и Европы из-за антироссийских санкций

Разногласия между США и странами Европы в части антироссийских санкций не разобщают их, а укрепляют отношения, считает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. Об этом последствии споров вокруг России он рассказал «Ленте.ру».

Ранее стало известно, что США недовольны позицией своих европейских союзников в отношении санкций против России и оказывают на них в этой связи давление. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между Вашингтоном и Брюсселем.

Издание утверждает, что в США недовольны тем, что договоренность с европейцами по поводу мер, которые будут предприняты в случае возможного вторжения России на Украину до сих пор не достигнута. Также в Вашингтоне считают, что союзники плохо подготовлены к возможным кибератакам или кампаниям по дезинформации.

Также издание сообщило, что США пытаются согласовать с союзниками список событий, которые могут стать причиной для введения санкций против России. Речь идет о любых попытках организовать переворот на Украине, утверждает Bloomberg.

Удар по России зацепит Европу

Понятно, что в вопросе санкций не может быть единого мнения, отметил Калачев. Он убежден, что у стран НАТО есть общие подходы и разные взгляды на тактику. Однако, считает политолог, это не означает, что участники Североатлантического альянса отдаляются друг от друга.

«Понятно что Вашингтону и Брюсселю надо сейчас предпринимать какие-то шаги для того, чтобы воздействовать на Россию в рамках той концепции, которая объявлена. То есть с одной стороны дипломатия, а с другой —сдерживание. Ясно, что подходы могут расходиться. Есть те, кто идет в фарватере США, а есть те, у кого есть своя точка зрения. Есть те, кто считают, что жесткая линия не даст результатов. Они предлагают с санкциями не перегибать, потому что они не настолько эффективны», — высказался Калачев.

Я не считаю, что США и Европа расходятся в разные стороны. Они сближаются на теме российской угрозы Константин Калачев Руководитель Политической экспертной группы

Он напомнил, что европейские страны могут тормозить с санкциями, поскольку они так или иначе коснутся и их. «Не нужно забывать, что в самой Европе есть некая напряженность, поскольку они понимают, что страны Евросоюза также пострадают в случае новых санкций против России. Для стран Евросоюза этот вопрос болезненнее, поскольку у нас есть экономические отношения. А с США экономические связи обширными и глубокими не назовешь, несмотря на то что у нас есть торговый оборот, Конечно страны Европы не хотят "на зло маме отморозить уши", это не в их интересах», — резюмировал политолог.

Он считает, что Евросоюз не торопится с угрозами новых санкций против России, поскольку продолжает быть заинтересован в российских нефти и газе, а также в рынке сбыта.

Ранее бывший дипломат и профессор Католического университета Америки Майкл Киммейдж оценил переговоры, которые прошли между Россией и США с НАТО 10 и 12 января. Аналитик заявил, что говорить об успехе встреч сложно, но и очевидного провала не было.