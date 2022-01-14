В Израиле уточнили порядок въезда для привитых «Спутником V»

В Израиле уточнили порядок въезда для иностранцев, привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V», и выразили готовность рассматривать при въезде в страну выданные в России сертификаты о ревакцинации препаратом «Спутник Лайт». Сообщение об этом опубликовано на сайте посольства Росси в Израиле.

«Согласно актуализированным указаниям Минздрава Израиля, отменено требование прохождения трехдневного карантина с повторным ПЦР-тестом. Таким образом, период обязательной самоизоляции для туристов, привитых вакциной "Спутник V", завершается по получении положительного результата серологического и отрицательного результата ПЦР-тестов, сданных в аэропорту прилета, и не может превышать 24 часов», — сказано в заявлении.

Ранее пресс-служба МИД Израиля заявила, что с 9 января страна открыла границы для иностранных граждан, вакцинированных от коронавируса. Для прибытия в Израиль иностранцам, включая россиян, понадобится предоставить соответствующие документы, полученные минимум за шесть месяцев до вылета.