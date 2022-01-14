В США признали неэффективность санкций против других стран

Cоветник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга в Белом доме признал неэффективность американских санкций против других стран, согласившись, что они не всегда позволяют добиться всех поставленных задач. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я не буду утверждать, что санкции — это панацея», — заявил Салливан, отвечая журналисту, который привел серию примеров неэффективных санкций США. Он напомнил об Иране, который под влиянием санкций согласился заключить договоренности по своей атомной программе. Салливан также указал, что были случаи, когда санкции «не позволяли достигать всех поставленных целей».

Ранее Салливан заявил, что санкции против России в случае эскалации на Украине являются частью доступного инструментария. По его словам, у Вашингтона есть другие рычаги. Он также добавил, что цель Соединенных Штатов их союзников заключается не в том, чтобы «ввязываться в эскалационную спираль, а в том, чтобы найти выход», соответствующий их принципам и интересам.