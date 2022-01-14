В Роспотребнадзоре рассказали об универсальности российских тестов на COVID-19

Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина рассказала об универсальности российских тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, выявлять COVID-19 способны все тест-системы, которые применяются в России, вне зависимости от того, каким вариантом вируса заражен человек.

«Они [тест-системы] ориентированы на ту часть генома коронавируса SARS-CoV-2, которая не подвергается таким частым изменениям и остается практически постоянной», — пояснила она.

Черкашина добавил, что дифференцировать омикрон-штамм от варианта дельты нужно для контроля развития эпидемиологического процесса и оценки вероятности усложнения ситуации и прогнозирования нагрузки на больницы.

«Секвенировать или тестировать новыми тест-системами образцы от всех заболевших подряд для этого нет необходимости, достаточно анализировать какую-то часть популяции, до 5-10 процентов заболевших в регионе», — сказала она.

Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что в России из-за омикрона ожидается перегруз системы здравоохранения. По его словам, смертность при грядущем росте заболеваний предсказать пока невозможно из-за большого количества входных параметров.