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Жена Макрона ответила на слухи о смене пола

Первая леди Франции: мое генеалогическое древо изменили, чтобы выдать меня за трансгендера

Кадр: @RTLFrance

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит заявила, что злоумышленники с помощью манипуляций с данными выдали ее за родного брата и обвинили в том, что раньше она была мужчиной. На слухи о смене пола супруга французского лидера ответила в эфире RTL France.

По словам первой леди, злоумышленники работали над изменением ее генеалогических данных на справочных сайтах. «Сначала я наблюдала за этим издалека, слышала, что говорят, прежде чем я поняла, что они изменили мое генеалогическое древо... И я вдруг оказалась моим братом. И тут речь идет о генеалогии моих родителей, и это недопустимо», — заявила она.

Ранее сообщалось, что супруга Макрона хотела подать жалобу в правоохранительные органы из-за распространения в интернете слухов о том, что она трансгендерная персона.

Сторонники ультраправых политических сил заподозрили супругу французского лидера в смене пола и начали активно публиковать посты на эту тему в социальных сетях. В частности, авторы слухов утверждают, что Брижит Макрон родилась под мужским именем Жан-Мишель Тронье. Отмечается, что Тронье — это девичья фамилия жены президента.

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Варвара Кошечкина
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