Подростки массово разрезали старые угги по моде 2000-х годов

Подростки вспомнили о модном тренде 2000-х и массово разрезали свои старые сапоги австралийской марки Ugg. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

В конце прошлого века такие знаменитости, как Бритни Спирс, Бейонсе и Пэрис Хилтон часто носили упомянутую обувь в сочетании с велюровыми спортивными костюмами бренда Juicy Couture. В 2022 году укороченные сапоги Ugg вновь вошли в моду: в них не раз замечали на улицах супермоделей Ирину Шейк, Беллу Хадид и Кайю Гербер.

Так, представители поколения Z (люди, родившиеся в период с 1996 по 2012 год) начали массово публиковать в соцсетях видео, на которых они демонстрируют, как нужно обрезать ножницами угги и превратить их в тапки. Например, блогерша с никнеймом @emkeen3 показала зрителям весь процесс, сопровождая действия комментарием: «Когда ты не получил угги на Рождество и вынужден взять дело в свои руки». Ее пост стал вирусным и набрал 4,4 миллиона просмотров и 454 тысячи лайков.

Пользователи сети оценили лайфхак в комментариях под роликом. «Это очень осознанное решение, они отлично выглядят! Ты могла бы на этом зарабатывать», «Режьте, используйте повторно, перерабатывайте!», «Боже мой, мне нужно знать, как ты зашила верхнюю часть», — высказывались они.

В октябре 2021 года специалисты объяснили причину массовой тяги к трендам из 2000-х годов. Основательница PR-компании WIZZ & CO Визз Селви и стилист Рич Симмонс сошлись во мнении, что мода нулевых вернулась благодаря платформе TikTok. «Тенденции из прошлого быстрее адаптируются у современного общества во многом благодаря социальным сетям и инфлюэнсерам», — подчеркнули они.