Объяснена причина массовой тяги к трендам из 2000-х

Визз Селви и Рич Симмонс: вещи из нулевых вернулись в моду благодаря TikTok

Модные эксперты объяснили причину массовой тяги к одежде и аксессуарам, которые были особенно популярны в 2000-х. Соответствующий материал публикует Metro.

По информации издания, в 2021 году трендовым стало модное направление Y2K, аббревиатура которого расшифровывается как year 2000 («двухтысячный год»). Так, например, вновь стали актуальными кроп-топы, сумки-багеты, украшения и принт в виде бабочек, джинсы с низкой посадкой, а также наряды, полностью состоящие из денима.

Основательница PR-компании WIZZ & CO Визз Селви и стилист Рич Симмонс сошлись во мнении, что мода нулевых вернулась благодаря платформе TikTok. Специалисты отмечают, что основная аудитория упомянутой соцсети — представители поколения Z, поэтому подобные вещи особенно распространены именно среди молодежи.

«Тенденции из прошлого быстрее адаптируются у современного общества во многом благодаря социальным сетям и инфлюэнсерам. Мы сразу видим фото показов или стритстайла онлайн, и нам не приходится ждать по несколько месяцев, чтобы узнать новые веяния. К тому же уличный стиль все больше влияет на модную индустрию», — пояснила Селви.

Материалы по теме Голый прием. Мужчины в платьях и женщины топлес: как прошли Недели моды в Милане и Париже Околофутболка. Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?

Симмонс, в свою очередь, добавил, что пандемия коронавируса также повлияла на возвращение образов из 2000-х. По его мнению, уставшие от карантина люди экспериментируют со стилем и стараются разнообразить гардероб необычными вещами. «Эстетика нулевых привлекательна для молодежи, потому что она яркая, веселая и красочная», — заключил он.

В августе еще одна популярная в 2000-х вещь вновь стала трендом у представителей молодого поколения. Речь идет о юбке-шортах, которая изначальна была распространена среди спортсменок, например, теннисисток и хоккеисток.