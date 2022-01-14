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Рынок криптовалют обвалился

Рынок криптовалют упал на 2,4% за сутки, биткоин потерял 3,5%

Фото: Jose Cabezas / Reuters

За последние сутки стоимость всех главных криптовалют упала на несколько процентов, капитализация рынка сократилась на 2,4 процента, свидетельствуют данные CoinGesko.

Обвала на рынке избежала только «мемная» монета Dogecoin. Любимая криптовалюта главы Tesla и богатейшего человека мира Илона Маска прибавила более 10 процентов после того, как автопроизводитель объявил о начале ее приема за покупку мерча.

Биткоин потерял 3,5 процента, опустившись до 42 577 долларов, эфир (Ethereum) — 3,4 процента (3265 долларов), Binance Coin — 1,6 процента (481 доллар), Tether — 0,6 процента (1 доллар), Solana — 4,3 процента (146,5 доллара).

Bitcoin от TradingView

В первой двадцатке криптовалют наибольший недельный рост также показал Dogecoin — 22,2 процента, далее идет Near (20,8 процента), а третье место делят эфир и еще одна «мемная» криптовалюта Shiba Inu (названа в честь японской породы собак) — 1,4 процента.

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Платон Щукин
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