Tesla выбрала единственную криптовалюту для платежей

Американский автопроизводитель Tesla выполнил обещание своего главы Илона Маска, выбрал единственную криптовалюту Dogecoin и начал принимать ее к оплате. При этом компания подчеркивает, что все остальные цифровые активы в качестве платежного средства не рассматривает, и если покупатель попытается оплатить ими покупку, то перевод ему не вернут и продажа не состоится. Соответствующее сообщение опубликовано в разделе «поддержка» на сайте Tesla.

Товары, купленные за Dogecoin, не подлежат возврату и обмену на наличные. Также покупателю не вернут разницу, если он по ошибке выполнил платеж в адрес компании на большую сумму.

Tesla призвала клиентов быть осторожными при покупках в Dogecoin и других криптовалютах, так как хакеры могут повлиять на трансакцию. За любые потери или кражу Dogecoin компания ответственности не несет. Автопроизводитель предупредил, что не владеет этой криптовалютой и не может обещать сохранение правил и стоимости актива.

Месяц назад Маск рассказал, что намерен разрешить продажу товаров и аксессуаров с корпоративной символикой с помощью Dogecoin. Исполнение обещания привело к резкому росту курса. По данным криптобиржи Binance, за последние сутки Dogecoin взлетел по отношению к биткоину на 18 процентов.

Криптовалюту Dogecoin назвали в честь интернет-мема Doge. Ее в качестве шутки в 2013 году создали Джексон Палмер и Билли Маркус. Ее стоимость взлетела в начале 2021 года после того, как Маск несколько раз шутливо упомянул ее в своих твитах.