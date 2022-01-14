Эндокринолог предупредил об изменении веса при COVID-19

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии РНИМУ имени Пирогова Юрий Потешкин в беседе с радио Sputnik сообщил, что коронавирус может спровоцировать как потерю, так и набор веса.

По его словам, острая фаза любого инфекционного заболевания зачастую сопровождается потерей аппетита. «Если вес снизился не катастрофически, паниковать не нужно, необходимо питаться ростыми вещами в минимальном количестве — длинными углеводами, белками, чтобы просто была энергия», — посоветовал специалист.

Эндокринолог предупредил, COVID-19 может также привести к появлению лишних килограммов. Он назвал два фактора, способных вызвать прибавку в весе при коронавирусной инфекции. «Первое — у людей значительно снижается физическая активность, нет возможности двигаться. Второй момент —это, как ни странно, употребление большого количества жиров во время болезни», — сказал он.

Специалист объяснил, что интерес к жирной пище при заражении коронавирусом обусловлен стремлением человека обеспечить себя энергией и получить дополнительный заряд положительных эмоций.

Потешкин добавил, что изменение рациона, которое было вызвано болезнью, может привести к увеличению массы тела на 10-15 процентов. Чтобы восстановить форму, следует постепенно наращивать физическую активность в период реабилитации, сказал врач.

Ранее руководитель лабораторных проектов ГМК МЕДМА, председатель комитета Федерации лабораторной медицины Александр Соловьев сообщил, что коронавирус может эффективно прятаться от иммунной системы и мутировать в жировых клетках. При этом чем больше у человека жировых отложений, тем опаснее это для организма.