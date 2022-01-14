Взрыв газовой заправки в российском городе попал на видео

Взрыв, который произошел на одной из газозаправочных станций Улан-Удэ, попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал IZ.RU.

Инцидент произошел на улице Ботаническая. На кадрах виден сам момент взрыва, который раскидал в стороны части строения, и столб дыма, поднявшийся после него.

По предварительной информации, в результате происшествия пострадали шесть человек. Причина взрыва пока не установлена. На месте происшествия работают пожарные, улица перекрыта.

Ранее в другом российском городе — Южно-Сахалинске — в жилом доме взорвался газ. По данным пресс-службы правительства Сахалинской области, в результате ЧП скончался один человек.