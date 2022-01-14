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Магазинам запретили предупреждать россиян о росте цен

ФАС порекомендовала ретейлерам не давать прогнозы по ценам

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запретила ретейлерам публично сообщать о возможном росте цен в России. Пока это сделано в рекомендательной форме, но если представители бизнеса продолжат давать ценовые прогнозы, то они могут получить предписания с предостережением от ведомства, пишет «Газета.Ru».

Подобные прогнозы и предупреждения способствуют ажиотажному спросу на продукцию в магазинах и необоснованному подорожанию товаров, уверены в ФАС. «Административная ответственность возникает исключительно в случае установления антимонопольным органом факта нарушения антимонопольного законодательства», — добавили там.

По данным издания, предписания в последние месяцы получали руководители некоторых отраслевых союзов — молочного, плодоовощного. «Публично мы теперь можем давать прогнозы и оценки, основываясь только на данных Росстата и других официальных источников. Можно оценивать ситуацию с ценами, которая уже случилась, то есть говорить о ценах задним числом, но прогнозы фактически запрещены. А еще можно без последствий говорить о снижении или стабилизации цен, но только не о повышении», — рассказал глава одного из агрохолдингов.

Ранее ретейлеры предложили ФАС ограничить наценку на самые дешевые базовые продукты не более чем до 10 процентов до конца 2022 года.

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Мария Строителева
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