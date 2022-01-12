В России ограничат наценку на базовые продукты

Ретейлеры предложили Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ограничить наценку на самые дешевые базовые продукты. Об этом сообщили «Коммерсанту» представители этих крупных торговых сетей.

X5 Group и «Магнит» предложили ФАС ограничить наценку на базовые продукты не более чем до 10 процентов до конца 2022 года. В первой компании заявили, что новые меры охватят свыше 20 товарных категорий и вступят в силу 12 января во всех магазинах сети. При этом перечень конкретных товаров станут определять каждый месяц.

В свою очередь в «Магните» заявили, что наценка охватит около 200 позиций из 25 категорий базовых продуктов. Среди них вермишель, овощи для «борщевого набора», а также хлеб, молоко, сливочное масло и гречневая крупа.

Представители ФАС подтвердили, что получили соответствующие предложения от ретейлеров. «Сейчас они изучаются», — отметили в ведомстве. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что министерство обсуждало с сетями «возможность установления максимальной наценки на базовые товары на уровне не более 10 процентов».

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов заявил, что наценки на товары в рознице сильно отличаются и могут составлять от трех до 50 процентов. Однако сети обладают минимальной наценкой на товары первой стоимости.

«Власти получают хорошую возможность минимизировать цены на самый доступный товар для самых уязвимых категорий граждан, а ретейлеры — дополнительный трафик», — отметил эксперт.