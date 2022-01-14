Лавров ответил на требование вернуть войска в казармы фразой «Запад зарвался»

Запад в нарушение всех обязательств и в нарушение здравого смысла пошел на обострение отношений. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, требования западных коллег вернуть российские войска на своей территории в казармы являются неприемлемыми и категорически не устраивают Россию. «Время, которое было выбрано (для предложений по гарантиям безопасности — прим. «Ленты.ру»), оно просто отражает период, когда Запад зарвался, давайте прямо говорить», — подчеркнул министр.

Ларов ответил на условия западных стран, обвиняющих Россию в эскалации ситуации вокруг Украины, и обратил внимание, что параллельно требованиям «американцы, канадцы, англичане на постоянной основе практически расположились, под видом ротации, в Прибалтике и других странах севера Европы».

Ранее глава российского МИД заявил, что страны Запада взяли курс на подрыв архитектуры международных отношений, которые базируются на уставе ООН, и нацелены на подмену международного права своими правилами. Он отметил, что на международной арене накапливается конфликтный потенциал.