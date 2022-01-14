Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лавров ответил на требование вернуть войска в казармы фразой «Запад зарвался»

Глава МИД Лавров о требовании вернуть российские войска в казармы: Запад зарвался

Фото: пресс-служба МИД РФ

Запад в нарушение всех обязательств и в нарушение здравого смысла пошел на обострение отношений. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, требования западных коллег вернуть российские войска на своей территории в казармы являются неприемлемыми и категорически не устраивают Россию. «Время, которое было выбрано (для предложений по гарантиям безопасности — прим. «Ленты.ру»), оно просто отражает период, когда Запад зарвался, давайте прямо говорить», — подчеркнул министр.

Материалы по теме:
В шаге от провала. Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
В шаге от провала.Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
10 января
«Проще НАТО распустить» Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
«Проще НАТО распустить»Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
00:00

Ларов ответил на условия западных стран, обвиняющих Россию в эскалации ситуации вокруг Украины, и обратил внимание, что параллельно требованиям «американцы, канадцы, англичане на постоянной основе практически расположились, под видом ротации, в Прибалтике и других странах севера Европы».

Ранее глава российского МИД заявил, что страны Запада взяли курс на подрыв архитектуры международных отношений, которые базируются на уставе ООН, и нацелены на подмену международного права своими правилами. Он отметил, что на международной арене накапливается конфликтный потенциал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Главу радиотехнических войск ВКС России сняли с должности из-за коррупции
В Госдуме оценили решение отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах
Парикмахер три дня распутывала колтун в волосах россиянки и показала результат
Двух соратников Навального внесли в список террористов и экстремистов
Лавров рассказал о хотелках Украины перед Германией
В Москве ограбили владельца кормившего Путина и Назарбаева ресторана
СБУ начала расследование хакерской атаки на правительственные сайты
Взрыв газовой заправки в российском городе попал на видео
Назван самый выгодный день для покупки авиабилетов в 2022 году
Нападение протестующих на пожарную машину в Алма-Ате попало на видео
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter