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Лавров заявил о подрыве Западом архитектуры международных отношений

Глава МИД Лавров: западные страны взяли курс на подрыв архитектуры международных отношений
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

На международной арене накапливается конфликтный потенциал, чему способствуют власти стран Запада. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров, трансляция доступна на YouTube-канале РБК.

По словам дипломата, западные коллеги взяли курс на подрыв архитектуры международных отношений, которые базируются на уставе ООН, и нацелены на подмену международного права своими правилами.

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«Создаются разного рода форматы по тем направления международной деятельности, которые давно стоят на повестке дня универсальных органов системы Организации объединенных наций. Происходит дублирование и эти узкие форматы, эти "междусобойчики" подаются как коалиции передовиков, которые диктуют новые подходы необходимые всем остальным», — заявил министр.

Лавров отметил, что государства, не присоединяющиеся к подобного рода форматам, «объявляются ретроградами, странами, которые пытаются внедрить ревизионизм в международную жизнь». «Хотя, казалось бы ревизионизм — это то, чем сейчас занимается Запад, потому что он пытается ревизовать устав ООН», — заключил глава МИД.

Ранее Сергей Лавров указал на попытки Запада утвердить свое доминирование в переговорах с Москвой по гарантиям безопасности в Европе. «Хотя могу подтвердить, переговоры были деловыми. Вот эта позиция Запада, достаточно жесткая, аррогантная где-то, неуступчивая и бескомпромиссная, излагалась достаточно спокойно», — отметил министр.

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Анжелика Бережная
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