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Талибы попали в засаду талибов и понесли потери

Отряд пуштунских талибов попал в засаду узбекских талибов в провинции Фарьяб

Фото: Jorge Silva / Reuters

Руководители террористического движения «Талибан» (запрещено в России) попытались подавить мятеж узбекских представителей группировки в одной из провинций Афганистана, но столкнулись с трудностями. Об этом в пятницу, 14 января, сообщил руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко в своем Telegram-канале.

По данным эксперта, по указу из Кабула отряд пуштунских талибов из Мазари-Шарифа был направлен в провинцию Фарьяб на северо-западе страны для усмирения мятежников. Однако по пути он попал в засаду, устроенную узбекскими талибами, и понес серьезные потери.

«В итоге продвижение отряда в Фарьяб остановлено», — уточнил Серенко.

Другие детали, в том числе информация о количестве пострадавших, не приводятся.

Ранее в январе стало известно, что в Афганистане будет создан специальный батальон террористов-смертников, который войдет в состав армии страны. По словам талибов, данный батальон будет действовать при министерстве обороны.

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Варвара Кошечкина
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