Талибы создадут батальон смертников при армии

Представители «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) объявили о создании специального батальона террористов-смертников, который войдет в состав армии Афганистана. Об этом сообщает новостное агентство The Khaama Press.

Официальный представитель талибов Забиулла Муджахид отметил, что батальон войдет в состав их спецподразделений и будет действовать при Министерстве обороны.

Муджахид рассказал, что при необходимости в армию Афганистана будут набирать и женщин. Помимо этого, бывшие офицеры также могут быть включены в состав будущей армии.

Ранее представитель Министерства обороны Афганистана Энаятулла Хаваризми сообщил, что процесс создания новой регулярной армии страны завершен на 80 процентов. Теперь в вооруженных силах будут проходить службу 100 тысяч военных и гражданских рабочих.