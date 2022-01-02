Талибы практически завершили создание новой афганской регулярной армии

Процесс создания новой регулярной армии Афганистана завершен на 80 процентов, заявил представитель Министерства обороны страны Энаятулла Хаваризми. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил глава оборонного ведомства, формированием новой афганской армии занимается недавно созданный комитет из 20 человек. В него входят как представители «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация), так и высшие офицеры, служившие при прежнем правительстве.

Согласно заявлению, Министерство обороны изменило свои первоначальные планы по численности. Теперь в вооруженных силах будут проходить службу 100 тысяч военных и гражданских рабочих. В ноябре прошлого года начальник штаба вооруженных сил Афганистана Кари Фасихуддин заявил телеканалу Al-Jazeera, что талибы собираются привлечь 150 тысяч человек в новую регулярную армию.

29 декабря 2021 года, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил о некомпетентности новых афганских властей. По его мнению, руководство «Талибана» не обладает опытом управления государственными процессами, поэтому у него не остается иного выхода, кроме как обратиться к чиновникам и гражданским специалистам при прежнем правительстве. «Эти люди должны чувствовать, что их не просто используют как наемников в выполнении конкретных задач. Нет. За ними должна стоять какая-никакая этнополитическая сила в органах власти», — заключил Кабулов.

12 ноября прошлого года, бывший вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что «Талибан» удерживает в тюрьмах военнослужащих афганских Национальных сил обороны и безопасности (АНСОБ), правозащитников и несогласных с режимом «Талибана» афганцев. Салех также подчеркнул, что боевики до сих пор не разрешили журналистам посетить исправительные учреждения.