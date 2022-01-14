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Белоруссия обвинила Польшу в гибели зубров

Погранкомитет Белоруссии: из-за польской колючей проволоки на границе погибают зубры

Фото: Konstantin Mikhailov / Russian Look / Global Look Press

Погранкомитет Белоруссии обвинил Польшу в гибели зубров, серьезно травмирующихся от колючей проволоки, установленной с польской стороны. Об этом сообщает Sputnik Ближнее Зарубежье в Telegram-канале.

Заявление погранкомитета Белоруссии было сделано после того, как в Беловежской пуще вблизи польского заграждения был найден труп животного. «В отличие от белорусского сигнализационного комплекса, польская "егоза" наносит зверю травмы, несовместимые с жизнью, и становится смертельной преградой для перемещения животных», — заявила белорусская сторона.

Как добавили пограничники, в белорусских инженерных заграждениях на границе специально предусмотрены специальные разрывы и проходы для миграции диких животных по Беловежской пуще, которая разделена между двумя государствами.

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Следственный комитет Белоруссии ранее сделал заявление о том, что армия Польши причастна к убийствам более 240 мигрантов. Об этом белорусским силовикам сообщил польский солдат-перебежчик Эмиль Чечко.

В пункте временного размещения на границе Белоруссии и Польши пребывают около 500 мигрантов, среди них много женщин и детей. Выходцы из Ближнего Востока и Африки находятся там уже больше двух месяцев, с тех пор как миграционный кризис на границе двух стран перерос в столкновения мигрантов с польскими пограничниками, и президент Белоруссии Александр Лукашенко предоставил первым логистический центр в качестве места проживания.

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Марина Совина
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