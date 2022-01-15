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Среда обитания

Ради спасения от нашествия жуков в городе на несколько дней отключили освещение

RT: власти города Санта-Исабель решили отключить освещение ради спасения от полчищ жуков

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Власти расположенного в провинции Ла-Пампа аргентинского города Санта-Исабель ради спасения от нашествия жуков решили отключить освещение на несколько дней, чтобы вынудить насекомых покинуть населенный пункт и найти пристанище в другом месте. Как уточняет RT, населенный пункт страдает от полчищ насекомых более недели.

«Они везде — в домах, магазинах», — пожаловался журналистам заместитель мэра города Кристиан Эчегарай (Cristian Echegaray). Представители местных правоохранительных органов заявили, что насекомые нанесли ущерб жилым домам и транспорту, засорили канализацию заправочной станции и причинили немало других проблем своим появлением. Отмечается, что защищенные крепкими панцирями жуки не кусаются, однако людям советуют прикрывать лица, чтобы избежать травм.

Тем временем в социальных сетях появилось множество видео, на которых местные жители демонстрируют последствия нашествия насекомых, мешающих им вести привычный образ жизни. Некоторые граждане начали наполнять насекомыми ящики и вывозить их за город, чтобы хоть немного уменьшить число непрошенных гостей.

Власти списывают резкое увеличение численности жуков на необычайно сильные для этого времени года дожди и аномальное потепление, на фоне которого температура воздуха в стране поднялась до отметки в 40 градусов Цельсия. Эти условия идеально подходят для размножения насекомых, личинки которых росли и развивались под землей.

На фоне нашествия жуков власти, которые уверены, что насекомых в город привлекло освещение, приняли решение отключить уличные фонари и свет в общественных зданиях. В беседе с агентством AP заместитель мэра города отметил, что последние три дня в городе было темно, и количество жуков резко сократилось.

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Варвара Кошечкина
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