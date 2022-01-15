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Семилетняя россиянка заработала за год два миллиарда рублей

Forbes USA: семилетняя блогерша Радзинская заработала за 2021 год два миллиарда рублей

Фото: @likenastya

Семилетняя россиянка Анастасия Радзинская заработала за год два миллиарда рублей и вошла в десятку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира, список опубликовал Forbes USA.

Уроженка Краснодарского края за 2021 год заработала 28 миллионов долларов (около двух миллиардов 72 миллионов рублей). За этот период она поднялась на шестое место в перечне самых богатых YouTube-блогеров, составленный американским изданием. Девочка попадает в данный список уже третий раз.

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В 2020 году Радзинская упоминалась на седьмом месте. С тех пор она увеличила свой доход на 10 миллионов долларов, а количество подписчиков до 87,5 миллиона человек. Девочка ведет канал Like Nastya. Свои старые видео Spotter блогер продала одному из крупнейших независимых владельцев контента на YouTube. В прошлом году она также развивала продажи линейки собственных товаров и NFT-коллекции.

На первом месте оказался блогер MrBeast, который за год заработал 54 миллионов долларов. На втором месте — Джейк Пол, получивший 45 миллионов долларов.

Ранее Радзинская подписала контракт с компанией Westbrook Studios, соучредителем которой является актер Уилл Смит.

Алия Шарафутдинова
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