Семилетняя блогерша из России подписала контракт с компанией Уилла Смита

Семилетняя блогерша из России Настя Радзинская, известная по YouTube-каналу LikeNastya, подписала контракт с компанией Westbrook Studios, соучредителем которой является актер Уилл Смит. Об этом сообщается в поступившем в «Ленту.ру» пресс-релизе международной компании по работе с инфлюэнсерами Yoola, которая выступила организатором сделки.

Отмечается, что Westbrook Studios будет помогать Радзинской в разработке нескольких анимационных проектов. В частности, шоу для детей дошкольного возраста.

«Мы рады сотрудничать с Настей и ее невероятной командой в анимационных проектах, которые принесут еще больше радости детям и семьям по всему миру», — прокомментировал новость о сотрудничестве сопрезидент Westbrook Studios Теренс Картер (Terence Carter).

В конце 2019 года издание Forbes опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира. Радзинская, которой на тот момент было пять лет, заняла в этом списке третье место. Журнал оценил годовой доход девочки в 18 миллионов долларов (1,1 миллиарда рублей).

В настоящий момент на YouTube-каналы россиянки, основным из которых является LikeNastya, подписаны более 200 миллионов пользователей, а ее видео были просмотрены 120 миллиардов раз.