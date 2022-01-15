Правительство России отказалось поддержать повышенный налог на дорогие машины

Правительство России отказалось поддержать законопроект о повышенном налоге на машины дороже четырех миллионов рублей, который летом прошлого года был внесен депутатами от ЛДПР. Об этом пишет ТАСС.

Как пояснили в кабмине, реализация изменений, предлагаемых законопроектом, приведет к возникновению выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ и, как следствие, к необходимости их компенсации из федерального бюджета.

«Вместе с тем источники компенсации не определены. С учетом изложенного правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает», — говорится в документе правительства.

Депутаты предлагали законопроект о повышенной ставке, которая будет применяться к машинам стоимостью от четырех миллионов рублей. Сейчас эта планка установлена на уровне трех миллионов. Как заявлял первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР), цены на машины растут, и из-за этого под налог подпадают даже непремиальные модели.