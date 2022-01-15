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Российский врач назвал омикрон последней атакой коронавируса

Эпидемиолог Екатеринбурга Харитонов назвал омикрон последней атакой коронавируса

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Омикрон-штамм коронавируса является последней атакой коронавируса. Так его назвал главный эпидемиолог Екатеринбурга, главный внештатный специалист по медпрофилактике минздрава Свердловской области Александр Харитонов, сообщается на информационном портале региона.

По его словам, омикрон не является последней мутацией коронавируса. «Но то, что это его последняя серьезная атака, я согласен. Потому что сегодня против этого штамма уже выстроена хорошая защита, стена. И высота этой стены зависит от нас с вами», — подчеркнул Харитонов.

Он добавил, что эпидемиологам стоит научиться управлять инфекцией. Одним из таких способов является вакцинация. Вместе с тем специалист уточнил, что резкий суточный рост заболеваемости COVID-19 связан с минувшими новогодними праздниками.

Ранее вирусолог Константин Чумаков заявил, что омикрон-штамм коронавируса не прогрессирует до воспаления легких в отличие от других штаммов. Заразность омикрона заметно возросла, однако это можно считать хорошей новостью, так как в результате снизились патогенность и летальность вируса, подчеркнул специалист.

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Юлия Ямпольская
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