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Россиянам перечислили основные отличия омикрона от других штаммов

Вирусолог Чумаков заявил, что омикрон не прогрессирует до воспаления легких

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Омикрон-штамм коронавируса не прогрессирует до воспаления легких в отличие от других штаммов. Основные отличия перечислил профессор Университета Джорджа Вашингтона, вирусолог Константин Чумаков в эфире «Радио России».

По его словам, заразность омикрона заметно возросла, однако это можно считать хорошей новостью, так как в результате снизились патогенность и летальность вируса. Новый штамм стал больше затрагивать молодежь, а у них болезнь протекает гораздо легче, чем у пожилых, отметил вирусолог.

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«Заболевание сейчас протекает в достаточно мягкой форме, смертность значительно снизилась. В то время как раньше примерно два процента заболевших умирали, сейчас это где-то 0,1 процента», — уточнил профессор.

Вместе с тем Чумаков назвал главные симптомы у пациентов, зараженных новым вариантом. Среди них головная боль, насморк, раздражение в носу и кашель. Привычной при других штаммах потери обоняния при омикроне зачастую не наблюдается, заключил вирусолог.

Ранее он спрогнозировал скорое окончание пандемии COVID-19. Специалист напомнил, что ни одна из эпидемий не длилась более двух-трех лет. С связи с этим Чумаков предположил, что коронавирус может отступить после того, как все переболеют штаммом омикрон.

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Юлия Ямпольская
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