Вирусолог спрогнозировал скорое окончание пандемии коронавируса

Вирусолог, директор Центра передового опыта Глобальной вирусологической сети Константин Чумаков спрогнозировал скорое окончание пандемии коронавируса. Он напомнил, что ни одна из эпидемий не длилась более двух-трех лет. С связи с этим специалист предположил, что COVID-19 может отступить после того, как все переболеют штаммом омикрон. Такое мнение вирусолог высказал в эфире «Радио России».

Чумаков напомнил, что даже пандемия испанского гриппа, унесшая жизни от 50 до 100 миллионов человек, закончилась через два с половиной года. При этом специалист отметил, что сам вирус никуда не делся, а превратился в сезонный грипп. Вирусолог пояснил, что так как в начале XX века вакцин не было, пандемия прошла тогда, когда просто переболели все. «В результате сформировался популяционный иммунитет — стадный иммунитет, как некоторые говорят. Сейчас, в связи с тем, что на сцену вышел омикрон, может, это как раз и есть шанс, что это быстро закончится», — заявил Чумаков.

Эксперт также рассказал, что заболевшие «омикроном» сталкиваются не с теми симптомами, что пациенты с предыдущими штаммами. Основными проявления новой мутации, по словам Чумакова, являются головная боль, насморк, отсутствует потеря обоняния, кашель и раздражение в носу. При этом, если никаких осложнений нет, болезнь длится от одного до трех-пяти дней, добавил специалист.

По его мнению, всем жителям планеты придется столкнуться с вирусом, чтобы победить пандемию. «Нам всем придется переболеть, знаем то мы или не знаем, многие переболеют, даже не подозревая этого», — заключил вирусолог.

Ранее врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов заявил, что волна омикрон-штамма коронавируса в России может вызвать резкий подъем заболеваемости. Эксперт объяснил это коротким инкубационным периодом омикрона и его высокой контагиозностью.