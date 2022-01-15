Обиженная невеста испортила 32 платья в свадебном салоне

Жительница Китая отомстила свадебному салону за отказ вернуть ей депозит, пишет Sohu. Инцидент произошел 9 января в районе Цзянцзинь города Чунцин, однако известно о нем стало только сейчас.

Владелец торговой точки отказал китаянке вернуть депозит за платье в размере 900 фунтов стерлингов (93,8 тысячи рублей). Магазин не захотел отдавать ей средства из-за политики невозврата авансовых платежей. Тогда обиженная невеста решила отомстить и начала резать свадебные платья ножницами.

Она порезала на кусочки и испортила 32 модели платьев, стоимость которых оценивается в 10 тысяч фунтов стерлингов (около одного миллиона рублей).

Ранее жительница США показала подвенечный наряд в соцсетях втайне от жениха и столкнулась с подлостью пользователей сети. 25-летняя Кей (Kay) попозировала в белом свадебном платье длины макси с короткими рукавами и глубоким декольте. Она выложила фото в соцсеть, в которой ее жених не имеет аккаунта. Спустя некоторое время ее изображение стало вирусным, и некоторые пользователи начали отправлять кадр ее будущему мужу в Facebook.