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Обиженная невеста испортила 32 платья в свадебном салоне

Обиженная на магазин китаянка порезала на кусочки 32 платья в свадебном салоне

Фото: Pixabay.com

Жительница Китая отомстила свадебному салону за отказ вернуть ей депозит, пишет Sohu. Инцидент произошел 9 января в районе Цзянцзинь города Чунцин, однако известно о нем стало только сейчас.

Владелец торговой точки отказал китаянке вернуть депозит за платье в размере 900 фунтов стерлингов (93,8 тысячи рублей). Магазин не захотел отдавать ей средства из-за политики невозврата авансовых платежей. Тогда обиженная невеста решила отомстить и начала резать свадебные платья ножницами.

Она порезала на кусочки и испортила 32 модели платьев, стоимость которых оценивается в 10 тысяч фунтов стерлингов (около одного миллиона рублей).

Ранее жительница США показала подвенечный наряд в соцсетях втайне от жениха и столкнулась с подлостью пользователей сети. 25-летняя Кей (Kay) попозировала в белом свадебном платье длины макси с короткими рукавами и глубоким декольте. Она выложила фото в соцсеть, в которой ее жених не имеет аккаунта. Спустя некоторое время ее изображение стало вирусным, и некоторые пользователи начали отправлять кадр ее будущему мужу в Facebook.

Алия Шарафутдинова
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