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Названы причины падения евро

Брокер Зельцер объяснил снижение евро зависимостью ЕС от импорта сырья и инертностью ЕЦБ

Фото: Pixabay

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что в 2021 года евро оказался одной из самых неуспешных мировых валют. Он потерял семь процентов к доллару и показал плохой результат, сообщает агентство «Прайм».

Брокер назвал причины падения евро, среди которых высокая зависимость Европейского союза от импорта сырья, инертность Европейского центрального банка (ЕЦБ), который не идет на сжатие ликвидности, и неравномерность восстановления стран альянса.

«И ЕС не торопится решать проблему: модный, но неэффективный "зеленый" тренд поддерживается, а газовые проекты России не сертифицируются. Инфляция в регионе растет — валюта падает», — объяснил Зельцер.

Если указанные проблемы удастся решить, то евро перестанет падать. Однако специалист полагает, что этого не произойдет, поэтому валюта останется в состоянии стагнации. Он подчеркнул, что на курс евро в большей степени влияют ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, нежели энергетический кризис в Европе, поскольку экономика региона зависит от сферы услуг.

Ранее Зельцер назвал условие для роста курса рубля. Для укрепления национальной валюты необходим стабильный фон, подчеркнул аналитик.

Марина Совина
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