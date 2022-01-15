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Известных фитнес-блогеров уличили в обмане своих подписчиков

Daily Mail: фитнес-блогеры обманывают подписчиков с помощью косметических процедур

Фото: Pixabay

Известные фитнес-блогеры на регулярной основе обманывают своих подписчиков и искажают свою внешность. Журналисты издания Daily Mail побеседовали с экспертами, которые уличили популярных на различных площадках авторов в обмане с помощью косметических и других процедур.

«Мы живем в мире, где нас постоянно атакуют якобы идеальными образами тела, которые на самом деле не являются естественными, к ним не обязательно стремиться. Чтобы добиться подобного результата, блогеры используют фильтры для изменения формы и внешнего вида своего тела и лица, подвергаются косметическим процедурам — от хирургии до простой корректировки. Некоторые даже даже искажают изображения, меняя ракурсы камеры при фотографировании», — сказал косметический хирург доктор Пол Банвелл (Paul Banwell).

В случае с блогерами-женщинами наиболее распространены липосакция, применение филлеров, использование ягодичных имплантатов или инъекций в ягодицы для их увеличения. Также популярно удаление нижних ребер, делающее талию более тонкой. Мужчины преимущественно накачивают мышцы с помощью стероидов.

Косметологи отмечают, что такую «подгонку» трудно заметить на фото. Признаком прохождения процедур могут быть непропорциональные мышцы или изгибы, а также наличие растяжек на коже или появление кожных дефектов.

Тем временем американская рестлерша Мэнди Роуз опубликовала серию снимков в бикини. Публикация за сутки набрала более 195 тысяч лайков. Помимо выступлений в профессиональном рестлинге, Роуз известна участием в соревнованиях по фитнес-бикини.

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Артур Галеев
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