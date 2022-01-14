Американская рестлерша показала серию снимков в бикини

Американская рестлерша Мэнди Роуз опубликовала серию снимков в бикини. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.

На фото 30-летняя Роуз позирует в бикини. Публикация за сутки набрала более 195 тысяч лайков. «До моего уровня не дотягивает никто», — написала американка в описании к посту.

Роуз выступает в NXT — одном из брендов WWE. Настоящее имя рестлершы — Аманда Роуз Саккоманно. Помимо выступлений в профессиональном рестлинге она также известна по участию в соревнованиях по фитнес-бикини.

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