Секс-символ MMA снялась в купальнике

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Пэйдж Ванзант опубликовала откровенное фото в социальных сетях. Снимок доступен в Instagram.

Американка снялась на фоне бассейна в купальнике. Помимо бикини на Ванзант можно разглядеть колье. Как указывает сама спортсменка в описании, украшение содержит бриллианты.

Ванзант известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и Bare Knuckle FC. Она считается одним из секс-символом MMA. У американки есть собственный сайт, где она распространяет эксклюзивный откровенный контент.

Ванзант покинула UFC после поражения от Аманды Хибас. После ухода из организации она провела два поединка на голых кулаках и в обоих схватках уступила. После неудач она выразила готовность возобновить карьеру в MMA.