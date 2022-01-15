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США и Евросоюз договорились выступать единым фронтом на переговорах с Россией

Боррель и Блинкен обсудили создание единого фронта ЕС и США на переговорах с Россией
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Stephane Mahe / Reuters

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили координацию Вашингтона и Брюсселя на переговорах с Россией. Об этом сообщает со ссылкой на заявление Евросоюза, передает РИА Новости.

Боррель и Блинкен договорились, что США и ЕС будут выступать сильным, ясным и единым трансатлантическим фронтом по данному вопросу и другим проблемам. В заявлении также отмечается, что Вашингтон и Брюссель продолжат тесную координацию по последним событиям, связанным с Россией и Украиной, на самом высоком уровне. Помимо этого, госсекретарь и глава дипломатии ЕС выразили готовность к диалогу с Россией, но не в ущерб свободе, суверенитету и независимости членов трансатлантического сообщества и их партнеров.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры представителей США и России по итогам двух раундов можно назвать неудачными. По словам официального представителя Кремля, стороны не достигли согласия по конкретным вопросам. «Переговоры были инициированы для того, чтобы получить конкретные ответы на конкретные поставленные принципиальные вопросы. Вот по этим принципиальным вопросам зафиксированы разногласия. Это плохо», — оценил ситуацию Песков.

Марина Совина
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