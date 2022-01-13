В Кремле оценили итоги переговоров США и России

Переговоры представителей США и России по итогам двух раундов можно назвать неудачными. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

По словам официального представителя Кремля, стороны не достигли согласия по конкретным вопросам. «Переговоры были инициированы для того, чтобы получить конкретные ответы на конкретные поставленные принципиальные вопросы. Вот по этим принципиальным вопросам зафиксированы разногласия. Это плохо», — оценил ситуацию Песков.

12 января прошли переговоры между делегациями России и НАТО, они длились больше четырех часов. Российскую делегацию на заседании представили: замглавы МИД РФ Александр Грушко и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин. Со стороны НАТО в переговорах приняли участие генсек Йенс Столтенберг и представители 30 стран-резидентов альянса.

10 января делегации России и США провели в Женеве переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности. Они продолжались около 7,5 часа. Встреча проходила за закрытыми дверями в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН и без участия журналистов.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США хотят продолжения переговоров с Россией.