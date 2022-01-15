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США обсудили поставки газа в Европу при конфликте России и Украины

Reuters: США провели консультации о поставках газа в Европу при конфликте РФ и Украины

Фото: Pixabay

Госдеп США провел с международными энергетическими компаниями консультации по поводу поставок газа в Европу в случае конфликта Росии и Украины. Об этом сообщает Reuters.

Как заявили представители американского правительства, они говорили по поводу беспокоящих СШ вопросов и о «целом ряде чрезвычайных ситуаций». При этом источник агентства отметил, что власти США не просили компании увеличить объемы производства.

Согласно данным агентства, консультации были проведены под руководством старшего советника Госдепартамента по энергетической безопасности Эймоса Хокстина. Речь в том числе шла о возможных перебоях поставок, которые могут произойти в случае, если Вашингтон введет против РФ санкции в результате начала конфликта между Москвой и Киевом.

Ранее колумнисты американской газеты Wall Street Journal (WSJ) Джо Уоллес и Георгий Канчев заявили, что зависимость европейских стран от российского газа и нефти не позволит им в случае кризиса в отношениях с США ввести санкции против Москвы. Они считают, что после запуска «Северного потока-2» Европа станет еще более зависимой от Москвы.

Марина Совина
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