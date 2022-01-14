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В США заявили о неспособности Европы выжить без российского газа

WSJ: Европа откажется от санкций против России в случае кризиса в отношениях с США

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Зависимость европейских стран от российского газа и нефти не позволит им в случае кризиса в отношениях с США ввести санкции против Москвы, заявили колумнисты американской газеты Wall Street Journal (WSJ) Джо Уоллес и Георгий Канчев.

Россия была главным поставщиком энергоносителей для Европы со времен СССР, напомнили обозреватели. За последние несколько лет страна смогла нарастить долю в европейском газовом рынке. В 2021 году Россия продала около 124 миллиардов кубометров сырья странам региона, уточнили Уоллес и Канчев.

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Они считают, что после запуска «Северного потока-2» Европа станет еще более зависимой от Москвы. Колумнисты отметили, что несмотря на попытки диверсифицировать поставки из Средней Азии, Норвегии, Северной Африки и США, Евросоюз на данный момент не способен отказаться от российского газа.

По словам экспертов, европейские страны пока не нашли другой источник поставки таких объемов топлива и не смогут выжить без России. С объемами не справляются и экспортные терминалы США, которые в декабре 2021 года работали на 99 процентах мощности. По мнению обозревателей, по этой причине Евросоюзу будет сложно вводить санкции против Москвы, даже в случае усугубления кризиса в отношениях России и США.

Ранее в США отказались от новых санкций против «Северного потока-2». Белый дом не поддержал предложенный сенатором-республиканцем Тедом Крузом проект об ограничениях.

Алия Шарафутдинова
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