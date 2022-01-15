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В Германии назвали способ снизить ущерб от санкций Запада в России

Tagesschau: Россия в случае блокировки SWIFT сможет снизить ущерб с помощью ее аналога

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Россия может снизить ущерб от санкций со стороны Запада с помощью уловки с платежной системой SWIFT, пишет Tagesschau со ссылкой на экспертов в Германии.

По словам специалистов, международная платежная система SWIFT базируется в бельгийском городе Ла-Юльп с населением семь тысяч человек. «Отсюда ежедневно координируются суммы в размере миллиардов долларов», — говорится в статье.

В случае блокировки в России данной системы, банки лишатся возможности проводить операции. Экономисты считают, что это нанесет большой ущерб российской и мировой экономикам. Могут прекратиться поставки нефти и газа из России, что в результате приведет к резкому росту цен на углеводороды.

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В России создан аналог SWIFT, который используют в бывших республиках СССР. Эксперт по информационным технологиям Ян Оттинг (Jan Oetting) назвал ее одним из способов снизить ущерб от санкций. «Россия и Китай используют ту же структуру, и тот же формат данных, что и SWIFT. Системы практически одинаковые, их легко можно сделать совместимыми. Конкретно это означает, что западные банки могут использовать SWIFT для перечисления денег в соседние с Россией страны, а затем применять российскую систему для отправки их дальше», — объяснил он.

США и ЕС рассматривают возможность ввести новые санкции против России, если она «нападет» на Украину. В числе наиболее вероятных ограничений может оказаться конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты, блокировка доступа к системе финансовых платежей SWIFT.

Алия Шарафутдинова
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