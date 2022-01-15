Суд назначил дату окончательного приговора любовнице Джеффри Эпштейна

Окружной суд Южного округа Нью-Йорка назначил дату вынесения окончательного приговора любовнице покойного миллиардера Джеффри Эпштейна Гилейн Максвелл. Решающее заседание по делу о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних состоится 28 июня 2022 года, передает РИА Новости.

Соответствующее постановление вынесла окружной судья Элисон Нэтан. Вынесение приговора подруге финансиста начнется в 11:00 (19:00 мск).

Гислейн Максвелл была осуждена за торговлю несовершеннолетними девушками для бизнесмена-педофила Джеффри Эпштейна в конце декабря 2021 года. Дамиан Уильямс, прокурор Южного округа Нью-Йорка, сообщил, что присяжные признали Максвелл виновной по пяти из шести пунктов обвинения, включая сговор с целью совершения сексуальной торговли и секс-торговли лицами моложе 18 лет. Ей грозит до 65 лет тюрьмы.

Американского миллиардера считают виновным в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать девушек, в том числе 14-летних, и издеваться над ними. По некоторым данным, он занимался торговлей людьми вплоть до 2019 года. Его задержали 6 июля 2019-го в Нью-Йорке, а в августе того же года он, предположительно, свел счеты с жизнью в тюремной камере, не дожидаясь судебного процесса.

