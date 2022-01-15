Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США понадеялись на продолжение диалога с Россией по безопасности

Newsweek: Госдеп США надеется на продолжение диалога по вопросам безопасности с Москвой

Фото: KL/ HB / CLH / Reuters

Соединенные Штаты надеются на продолжение диалога по вопросам безопасности с Россией. Об этом рассказал представитель Госдепартамента США журналу Newsweek.

По словам американского чиновника, ближайшие дни дадут большое представление о том, искренне ли заинтересована ли Москва в дипломатии. Он добавил, что все это время ведомство будет тесно координировать свои действия с союзниками. При этом собеседник издания отметил, что «если Россия уйдет из переговоров, станет ясно, что она никогда не была готова к взаимодействию».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил об отсутствии конкретных результатов по итогам переговоров с НАТО и США. По его словам, продолжение диалога зависит от того, какой ответ дадут страны альянса на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Антонов заявил об отсутствии результатов в переговорах с США и НАТО
В России начались исследования препарата против коронавируса на основе антител
Найдено природное средство от похмелья
На Украине запретили печатные СМИ только на русском языке
Генерал СБУ дал Зеленскому два совета для организации встречи с Путиным
Россиян возмутил сбрасывающий грязный снег с дороги на детский сад снегоуборщик
Глава украинских раскольников заразился коронавирусом
Покрывший все тело татуировками мужчина назвал самое болезненное место на коже
США понадеялись на продолжение диалога с Россией по безопасности
«Ненавистную горбушу» из России признали суперфудом в Норвегии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter