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В России заявили об отсутствии результатов в переговорах с США и НАТО

Посол РФ Антонов: переговоры с НАТО и США пока не принесли конкретного результата
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: РИА Новости

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил об отсутствии конкретных результатов по итогам переговоров с НАТО и США. Об этом сообщает посольство России в США в своем Facebook.

По словам Антонова, диалог пока не принес результатов, и его продолжение зависит от того, какой ответ дадут страны альянса на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Он отметил, что Россия к продолжению диалога готова.

Антонов также заявил, что ситуация на Украине не была в повестке переговоров, а лишь упоминалась в качестве второстепенной темы на консультациях НАТО в Брюсселе. Он назвал продолжающееся продвижение Североатлантического блока на восток одной из главных угроз нацбезопасности России.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонных переговоров по итогам заседания Совета Россия — НАТО, состоявшегося 12 января, заявили о готовности Вашингтона и альянса к проведению новой встречи с Москвой. По их словам, они привержены продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога.

Марина Совина
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