Телефонные мошенники начали обманывать россиян с помощью «Госуслуг»

Телефонные мошенники стали пользоваться новым инструментом для обмана россиян. Злоумышленники представляются сотрудниками портала «Госуслуги» и через QR-коды получают доступ к личному кабинету граждан, сообщает «Коммерсантъ».

В частности, о том, что мошенники начали звонить жертвам от имени сотрудников портала, предупредили в компаниях по кибербезопасности. Согласно схеме, злоумышленники просят граждан продиктовать код из СМС-сообщения якобы для активации или привязки QR-кода к странице пользователя. Этот код, как пояснил глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, нужен мошенникам, чтобы попасть в личный кабинет жертвы и получить ее данные. Затем они могут, например, использовать их для оформления кредитов или для других противоправных схем.

В свою очень в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России) заявили, что пока не сталкивались с жалобами граждан на подобные звонки.

Эксперты при этом отмечают, что схема является достаточно распространенной и ранее уже неоднократно использовалась на других ресурсах. Директор по коммуникациям Infosecurity Александр Дворянский предупредил, что цель мошенников — убедить пользователя принять быстрое, импульсивное решение. Раньше злоумышленники представлялись сотрудниками банка, МВД или других госорганов, добавили эксперты Bi.Zone.

Ранее стало известно, что мошенники получили цифровые копии документов некоторых пользователей сервиса «Госуслуги», а затем взяли на них займы. Историю одной из жертв рассказала директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская.